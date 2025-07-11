Армия РФ за 11 дней убила 17 гражданских в Покровской громаде: ситуация сложная

С начала июля в Покровской громаде Донецкой области погибли 17 человек, столько же ранены. Все больше людей соглашаются на эвакуацию. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.
По его словам, российские оккупанты атакуют город Покровск, в городе остаются 1600 гражданских, в громаде — 3060, в Покровске — 1600.
Линия фронта непоколебима, но российские военные обходят Покровск и держат его под постоянными обстрелами.
«Люди начали ехать, неделю назад выезжали 3 человека, то вчера «Белый ангел» вывез 17 человек. Позавчера — 12. Невозможно жить в городе, все горит» — рассказал начальник администрации.
Кроме того, в Родинском Покровской громады ситуация не лучше — пожары от обстрелов каждый день, поэтому коммунальные службы вынуждены сократить вывоз мусора и работу городских скважин.
Ранее мы писали, что 10 июля около 10:00 российские оккупанты авиабомбой КАБ-250 ударили по юго-восточной части города Покровск Донецкой области.
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