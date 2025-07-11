Армія РФ за 11 днів вбила 17 цивільних у Покровській громаді: ситуація складна

З початку липня у Покровській громаді Донецької області загинуло 17 людей, стільки ж поранено. Дедалі більше людей погоджуються на евакуацію. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.
За його словами, російські окупанти атакують місто Покровськ, у місті залишаються 1600 цивільних, у громаді — 3060, у Покровську — 1600.
Лінія фронту непохитна, але російські військові обходять Покровськ і тримають його під постійними обстрілами.
«Люди почали їхати, тиждень тому виїжджали 3 особи, то вчора «Білий янгол» вивіз 17 людей. Позавчора — 12. Неможливо жити у місті, все горить», — розповів начальник адміністрації.
Крім того, у Родинському Покровській громаді ситуація не краща — пожежі від обстрілів щодня, тож комунальні служби змушені скоротити вивіз сміття та роботу міських свердловин.
Раніше ми писали, що 10 липня близько 10.00 російські окупанти авіабомбою КАБ-250 вдарили по південно-східній частині міста Покровськ Донецької області.
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