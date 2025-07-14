Под Ейском атакован объект ПВО — повреждена радиолокационная станция

В Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотника пострадала радиолокационная станция, расположенная на позициях ПВО Минобороны России неподалеку от Ейска.

По данным источников ASTRA, инцидент произошел в районе поселков Симоновка и Комсомолец в ночь на 11 июля.

В результате атаки был ранен один военнослужащий. Жители близлежащих населенных пунктов не пострадали.

Напомним, это не первая атака на Ейск. 21 июня был нанесен удар по военному полигону 726-го учебного центра ПВО – воинская часть 33859 – в городе Ейск в Краснодарском крае РФ.