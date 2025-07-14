Российская армия дронами атаковала волонтерские автомобили под Константиновкой

Последствия удара по волонтерским авто под Константиновкой. Фото: кадр из видео

Утром 10 июля россияне FPV-дронами ударили по двум волонтерским автомобилям под городом Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.



На машинах была четкая надпись: «Гуманитарная помощь». Ее было хорошо видно с воздуха.



«В машинах – люди. В прицепе – бочка с питьевой водой для прифронтовых сел. Признаков военного присутствия не было. Это не случайность, а целенаправленный удар по тем, кто спасает жизнь. Оккупанты бьют без разбора, без логики. По всему, что двигается. Им все равно, кто вы и что везете», – отметили в 24-й ОМБр.

Напомним, что 13 июля российский дрон ударил по тепловозу в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и возник пожар.