Російські війська FPV-дронами контролюють всю трасу між Покровськом та Родинським – МВА

Ситуація поблизу Покровська та Родинського. Фото: карта DeepState

Російська армія FPV-дронами контролює всі в'їзди та виїзди в містах Покровськ та Родинське Донецької області. Про це повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, окупанти FPV-дронами контролюють і всю трасу між цими містами.



«Ми бачимо, що з гуманітарною у нас, скажімо так, складовою – магазини вже дедалі менше завозять продукти. Тому люди «вибирають» із магазинів те, що є», – розповів начальник МВА.

Нагадаємо, що російська армія дронами атакувала волонтерські автомобілі під містом Костянтинівка на Донеччині.