Мощные взрывы прогремели в Дружковке: в частном секторе возник пожар

В городе Дружковка Краматорского района Донецкой области сегодня днем, около 13:30, с разницей в несколько секунд прогремели четыре взрыва. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о пуске управляемых авиабомб в сторону города.
По свидетельству местных жителей, удары пришлись в район частного сектора в центре города.
Судя по фото в местных пабликах, в одном из мест прилёта начался пожар.
К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.
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