Мощные взрывы прогремели в Дружковке: в частном секторе возник пожар

Днём 15 июля Дружковка Донецкой области подверглась российскому обстрелу. Фото из местных пабликов

В городе Дружковка Краматорского района Донецкой области сегодня днем, около 13:30, с разницей в несколько секунд прогремели четыре взрыва. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о пуске управляемых авиабомб в сторону города.

По свидетельству местных жителей, удары пришлись в район частного сектора в центре города.

Судя по фото в местных пабликах, в одном из мест прилёта начался пожар.

К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.