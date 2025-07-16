На трассе «Краматорск-Доброполье» в июле от обстрелов погибли три и получили ранения 10 человек – ОВА

Трасса «Краматорск-Доброполье». Фото: карта Google

С начала июля россияне 21 раз обстреляли трассу «Краматорск-Доброполье» в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, в результате обстрелов на ней погибли три человека, еще 10 – получили ранения.



«Именно поэтому мы приняли решение временно запретить доступ к дороге для гражданского транспорта. Сейчас половина этой дороги уже защищена антидроновыми сетками. Наши защитники работают над тем, чтобы закрыть и этот путь полностью, и другие важные дороги области», – сказал Филашкин.

Напомним, что с 16 июля запретили движения по трассе «Краматорск-Доброполье».