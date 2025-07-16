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На трасі «Краматорськ-Добропілля» у липні від обстрілів загинули три та отримали поранення 10 людей – ОВА

16 липня 2025, 15:28

На трасі «Краматорськ-Добропілля» у липні від обстрілів загинули три та отримали поранення 10 людей – ОВА

Траса «Краматорськ-Добропілля». Фото: карта Google Траса «Краматорськ-Добропілля». Фото: карта Google

З початку липня росіяни 21 раз обстріляли трасу «Краматорськ-Добропілля» у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, внаслідок обстрілів на ній загинули три людини, ще 10 – отримали поранення.

«Саме тому ми прийняли рішення тимчасово заборонити доступ до дороги для цивільного транспорту. Наразі половина цієї дороги вже захищена антидроновими сітками. Наші захисники працюють над тим, щоби закрити й цей шлях повністю, й інші важливі дороги області», – сказав Філашкін.

Нагадаємо, що з 16 липня заборонили рух трасою «Краматорськ-Добропілля».

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Краматорськ Добропілля
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