На трасі «Краматорськ-Добропілля» у липні від обстрілів загинули три та отримали поранення 10 людей – ОВА

З початку липня росіяни 21 раз обстріляли трасу «Краматорськ-Добропілля» у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, внаслідок обстрілів на ній загинули три людини, ще 10 – отримали поранення.
«Саме тому ми прийняли рішення тимчасово заборонити доступ до дороги для цивільного транспорту. Наразі половина цієї дороги вже захищена антидроновими сітками. Наші захисники працюють над тим, щоби закрити й цей шлях повністю, й інші важливі дороги області», – сказав Філашкін.
Нагадаємо, що з 16 липня заборонили рух трасою «Краматорськ-Добропілля».