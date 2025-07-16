На трасі «Краматорськ-Добропілля» у липні від обстрілів загинули три та отримали поранення 10 людей – ОВА

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?

В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.