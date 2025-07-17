Сегодня утром дроны снова ударили по Краматорску: предварительно, есть пострадавшие

Утром 17 июля российские беспилоттики снова ударили по Краматорску Донецкой области. Предварительно, есть пострадавшие. Фото: Славянск и районы/Тelegram

Город Краматорск Донецкой области утром 17 июля снова подвергся атаке российских беспилотников. Как минимум два взрыва прогремели приблизительно в 8:20. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Отмечается, что как минимум один из ударов пришелся по территории возле рынка в одном из районов города.

Местные жители также сообщают, что к местам ударов приехали машины скорой помощи. Предварительно, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что ночью 17 июля российские войска нанесли семь ударов по городу Краматорск Донецкой области. Под обстрелом оказались частный сектор, многоэтажные застройки и гражданская инфраструктура. По предварительной информации, ранения получил один человек.