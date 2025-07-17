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Сьогодні вранці дрони знову вдарили по Краматорську: попередньо, є постраждалі

17 липня 2025, 09:22

Сьогодні вранці дрони знову вдарили по Краматорську: попередньо, є постраждалі

Вранці 17 липня російські безпілоттики знову вдарили по Краматорську Донецької області Попередньо, є постраждалі. Фото: Слов'янські та райони/Тelegram Вранці 17 липня російські безпілоттики знову вдарили по Краматорську Донецької області Попередньо, є постраждалі. Фото: Слов'янські та райони/Тelegram

Місто Краматорськ Донецької області вранці 17 липня знову зазнало атаки російських безпілотників. Як мінімум два вибухи прогриміли приблизно о 8:20. Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що як мінімум один із ударів припав по території біля ринку в одному з районів міста.

Місцеві жителі також повідомляють, що до місць ударів приїхали машини швидкої допомоги. Попередньо, є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що вночі 17 липня російські війська завдали сім ударів по місту Краматорськ Донецької області. Під обстрілом опинилися приватний сектор, багатоповерхові забудови та цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина.

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