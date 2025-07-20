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Обстрелы Донецкой области: трое погибших, шестеро раненых

20 июля 2025, 08:09

Обстрелы Донецкой области: трое погибших, шестеро раненых

За 19 июля российские войска убили троих мирных жителей Донецкой области — в Краматорске, Покровске и селе Райское. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате вражеских атак за сутки ранения получили еще шесть человек. Данные о погибших и пострадавших не включают информацию по временно оккупированным Мариуполю и Волновахе.

Напомним, российские войска 19 июля массированно атаковали Константиновку с помощью дронов и авиационных бомб. Удары привели к разрушениям и ранениям гражданских.

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