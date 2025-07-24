ОБСЕ инициирует расследование пыток украинских военнопленных

Нидерланды и 40 стран — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — инициировали запуск специального механизма для расследования пыток украинских военнопленных на территории России.



Об этом написала Европейская правда со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа в соцсети X: «Нидерланды и 40 других стран ОБСЕ призывают к независимому расследованию пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны России».

Какие именно страны присоединились к инициативе, глава МИД не уточнил, назвав их лишь партнерами. В следующем сообщении, опубликованном спустя несколько минут и обозначенном как продолжение заявления по Украине, Велдкамп сообщил, что речь идет о применении так называемого «московского механизма» ОБСЕ.



Ранее, весной 2023 года, 45 стран-членов ОБСЕ — уже использовали этот механизм для расследования незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий. А в феврале 2024 года механизм был задействован вновь — для изучения случаев произвольных задержаний украинских граждан представителями российской армии и оккупационных администраций.

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