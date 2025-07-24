ОБСЄ ініціює розслідування тортур українських військовополонених

Нідерланди та 40 країн — учасники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) — ініціювали запуск спеціального механізму для розслідування тортур українських військовополонених на території Росії.



Про це написала «Європейська правда» з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа у соцмережі X: «Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ закликають до незалежного розслідування тортур та жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку Росії».

Які саме країни приєдналися до ініціативи, глава МЗС не уточнив, назвавши їх лише партнерами. У наступному повідомленні, опублікованому за кілька хвилин і позначеному як продовження заяви щодо України, Велдкамп повідомив, що йдеться про застосування так званого «московського механізму» ОБСЄ.



Раніше, навесні 2023 року, 45 країн-членів ОБСЄ вже використали цей механізм для розслідування незаконної депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій. А в лютому 2024 року механізм був задіяний знову для вивчення випадків довільних затримань українських громадян представниками російської армії та окупаційних адміністрацій.

Читайте, як маріупольський журналіст вижив у російському полоні — Оленівка, Ростовське СІЗО та «криваві лазні» у Камишині.