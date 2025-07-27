Ніч атак: росіяни обстріляли Харків та околиці дронами та авіабомбами

Росія знову атакувала Харківську область: пошкоджено будинки та підприємства. У ніч на 27 липня армія РФ завдала масштабного удару по Харкову та області із застосуванням різних видів озброєння, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, Харків атакували дронами-камікадзе типу «Герань-2». Прильоти зафіксовано у Київському та Шевченківському районах міста. Внаслідок ударів спалахнули пожежі: горіли приватний будинок у Київському районі та ще одна будівля у Шевченківському. Постраждалих немає.

Як уточнюється, всього протягом доби обстріляли сам Харків і шість населених пунктів області. У Київському районі зафіксовано атаку десяти дронів.



За даними міської влади, ворог використав по Харківщині: 10 некерованих авіаційних ракет, 9 коригованих авіабомб (КАБ), 35 БПЛА типу «Шахед», 11 дронів «Герань-2», три безпілотники «Блискавка», три FPV-дрони.



Внаслідок обстрілу пошкоджено або зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури: у Харкові — цивільне підприємство та приватний будинок; у Харківському районі (село Мала Данилівка) – виробничо-господарська будівля та приватний будинок; у Куп'янському районі (місто Куп'янськ, села Катеринівка та Рогозянка) — три приватні будинки.



Також за добу зафіксовано 153 бойові зіткнення на Харківському напрямку.



На Південнослобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських сил у районах Стариці, Червоного Першого та Вовчанська.



На Куп'янському напрямку українські захисники відбили шість атак у районах Радьківки, Куп'янська та Загризового.

Нагадаємо, армія РФ просунулась у Харківській області поблизу Чугуївського району.