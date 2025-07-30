Три человека ранены при атаке «шахедов» на Харьков

Ночью, 30 июля, Харьков вновь оказался подвергся атаке российских беспилотников-камикадзе типа «шахед», вызвавшим взрывы и пожары. Об этом сообщили местные власти.



Атака началась около 1:50 ночи — в это время были зафиксированы первые вражеские дроны. Примерно в 2:40 в городе повторно прогремели взрывы. Основной удар пришелся по Шевченковскому и Слободскому районам.



В результате ночного обстрела возник пожар, повреждены объекты городской инфраструктуры, включая автомойку, витрины супермаркета и остекление жилых домов. Также был зафиксирован пожар автомобиля.



Атака нанесла значительный материальный ущерб и привела к ранениям среди мирного населения. Осколками вражеского беспилотника ранены трое гражданских — две женщины 24 и 62 лет, а также 33-летний мужчина. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.



Утром 30 июля в городе вновь объявили воздушную тревогу из-за повторных угроз.

Напомним, 29 июля в результате утреннего обстрела села Новоплатоновка в Харьковской области погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Они стояли в очереди за гуманитаркой.