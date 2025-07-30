Трьох людей поранено під час атаки «шахедів» на Харків

Вночі, 30 липня, Харків знову опинився під атакою російських безпілотників-камікадзе типу «шахед», що викликав вибухи та пожежі. Про це повідомила місцева влада.



Атака розпочалася близько 1:50 ночі — у цей час були зафіксовані перші ворожі дрони. Приблизно о 2:40 у місті повторно прогриміли вибухи. Основний удар прийшовся по Шевченківському та Слобідському районах.



Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа, пошкоджено об'єкти міської інфраструктури, включаючи автомийку, вітрини супермаркету та скління житлових будинків. Також було зафіксовано загоряння автомобіля. Атака завдала значних матеріальних збитків та призвела до поранень серед мирного населення. Уламками ворожого безпілотника поранені троє цивільних — дві жінки 24 і 62 років, і 33-річний чоловік. Усім постраждалим надана належна медична допомога.



Повідомляється, що вранці 30 липня у місті знову оголосили повітряну тривогу через повторні загрози.

Нагадаємо, 29 липня внаслідок ранкового обстрілу села Новоплатонівка на Харківщині загинули п'ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня важкості. Вони стояли в черзі за гуманітаркою.