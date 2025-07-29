Пять человек погибли при обстреле Новоплатоновки в Харьковской области

В результате утреннего обстрела села Новоплатоновка в Харьковской области погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила полиция Харьковской области.



Во вторник, 29 июля, около 10:38 был нанесен удар, предположительно, с применением реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боривской территориальной громады Изюмского района.



В результате атаки загорелось здание местного магазина. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранительные органы фиксируют последствия обстрела и собирают доказательства военного преступления страны-агрессора.

Напомним, оккупационные российские войска за минувшие сутки обстреляли более 70 украинских городов и сел. Известно, что 22 человека погибли, кроме того, еще 85 людей пострадали.