Патрульные Киева показали кадры первых минут после удара РФ

Первые кадры с места удара по многоэтажкам Киева.

Патрульная полиция Киева опубликовала видео с бодикамер, зафиксировавшие первые минуты после очередной российской атаки на столицу.



Минувшей ночью жители Киева вновь пережили обстрел ракетами и дронами. Всё это время патрульные находились рядом: эвакуировали раненых, передавали их медикам, деблокировали пострадавших из завалов, ограждали места попаданий и помогали ликвидировать пожары.







В результате атаки есть погибшие и раненые. Разрушены жилые дома, автомобили, административные и инфраструктурные объекты.



Ликвидация последствий продолжается. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы спасти людей, которые могут оставаться под завалами.

Напомним, в Киеве продолжают разбирать завалы после ночного ракетно-дронового обстрела. В результате удара возросло количество погибших и пострадавших.