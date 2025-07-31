Масований удар по Києву: зросла кількість жертв та постраждалих

Росіяни атакували Київ. Фото: ДСНС

У Києві продовжують розбирати завали після нічного ракетно-дронового обстрілу. В результаті удару зросла кількість загиблих і постраждалих. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



За його словами, з-під завалів під'їзду будинку в Святошинському районі виявили тіло загиблого. В результаті удару по цьому будинку вже шестеро людей загинули, а всього по Києву — 8.



«За оновленими даними, постраждалими від нічної атаки росіян стали 124 людини. Поранені отримують необхідну допомогу», — зазначив він.





Рятувальна операція триває.



Раніше ми писали, що в ніч на 31 липня війська РФ атакували Київ ракетами і дронами.

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