Патрульні Києва показали кадри перших хвилин після удару РФ

Перші кадри з місця удару по багатоповерхівках Києва.

Патрульна поліція Києва опублікувала відео з бодікамер, які зафіксували перші хвилини після чергової російської атаки на столицю.



Минулої ночі жителі Києва знову пережили обстріл ракетами й дронами. Увесь цей час патрульні перебували поруч: евакуювали поранених, передавали їх медикам, деблокували постраждалих із завалів, огороджували місця влучень і допомагали ліквідувати пожежі.







Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Зруйновано житлові будинки, автомобілі, адміністративні та інфраструктурні об'єкти.



Ліквідація наслідків триває. Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб врятувати людей, які можуть залишатися під завалами.

Нагадаємо, у Києві продовжують розбирати завали після нічного ракетно-дронового обстрілу. Внаслідок удару зросла кількість загиблих та постраждалих.