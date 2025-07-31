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Патрульні Києва показали кадри перших хвилин після удару РФ

31 липня 2025, 16:43

Патрульні Києва показали кадри перших хвилин після удару РФ

Перші кадри з місця удару по багатоповерхівках Києва. Перші кадри з місця удару по багатоповерхівках Києва.

Патрульна поліція Києва опублікувала відео з бодікамер, які зафіксували перші хвилини після чергової російської атаки на столицю.

Минулої ночі жителі Києва знову пережили обстріл ракетами й дронами. Увесь цей час патрульні перебували поруч: евакуювали поранених, передавали їх медикам, деблокували постраждалих із завалів, огороджували місця влучень і допомагали ліквідувати пожежі.



Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Зруйновано житлові будинки, автомобілі, адміністративні та інфраструктурні об'єкти.

Ліквідація наслідків триває. Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб врятувати людей, які можуть залишатися під завалами.

Нагадаємо, у Києві продовжують розбирати завали після нічного ракетно-дронового обстрілу. Внаслідок удару зросла кількість загиблих та постраждалих.

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