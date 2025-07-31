Трамп потребовал мира между Россией и Украиной до 8 августа

Президент США Дональд Трамп поставил четкий срок для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной — до 8 августа, сообщили представители США в Совете Безопасности ООН в четверг, 31 июля. Об этом пишет агентство Reuters.



«Россия и Украина должны прийти к соглашению о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить договор. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно произойти до 8 августа. США готовы предпринять дополнительные шаги ради достижения мира», — заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли на заседании Совета Безопасности, в который входят 15 стран.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о «высоких шансах», что боевые действия в Украине могут прекратиться уже в ближайшее время.