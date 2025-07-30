Есть «высокие шансы», что боевые действия в Украине прекратятся в ближайшее время — премьер Польши Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Nowa Polska

Боевые действия в Украине могут прекратиться уже в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе визита в Технологический институт ВВС, передает польский канал TVP Info.

«Есть много признаков, указывающих на то, что российско-украинская война может быть, по крайней мере, приостановлена в ближайшем будущем. Но это никак не меняет нашу ситуацию»,— сказал Туск.

При этом он отметил, что Польша должна быть готова к самообороне, независимо от развития российско-украинского конфликта.

Туск также высказал мнение, что шансы на окончание конфликта в ближайшем будущем высоки.

Польский премьер подчеркнул, что вооруженные силы, оснащенные современным оружием и обладающие высоким уровнем подготовки, имеют решающее значение в вооруженных конфликтах. По его мнению, армии для победы и защиты своей территории и граждан нужно опережать своих противников в технологическом плане.

Напомним, 29 июля президент США Дональд Трамп выдвинул России условие: в ближайшие 10 дней прекратить боевые действия в Украине или быть готовой к введению 100-процентных пошлин для стран, закупающих российские товары.