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Трамп вимагає миру між Росією та Україною до 8 серпня

31 липня 2025, 19:54

Трамп вимагає миру між Росією та Україною до 8 серпня

Трамп вимагає миру між Росією та Україною до 8 серпня

Президент США Дональд Трамп поставив чіткий термін для досягнення мирної угоди між Росією та Україною — до 8 серпня, повідомили представники США у Раді Безпеки ООН у четвер, 31 липня. Про це пише агентство Reuters.

«Росія та Україна повинні дійти згоди про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти договір. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що це має статися до 8 серпня. США готові вжити додаткових кроків задля досягнення миру», — заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі на засіданні Ради Безпеки, до якого входять 15 країн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «високі шанси», що бойові дії в Україні можуть припинитися вже найближчим часом.

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