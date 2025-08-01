Спецпосланник Трампа направляется в Москву для встречи с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф с дипломатической миссией отправился в Израиль, после чего планирует визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.



Информацию о маршруте подтвердили Белый дом и лично Дональд Трамп. По словам американского лидера, поездка Уиткоффа в Россию будет посвящена поиску путей урегулирования конфликта на территории Украины, а также обсуждению возможных новых санкций против Москвы. Об этом сообщила телекомпания CNN.

В Кремле подтвердили готовность принять спецпосланника. Встреча пройдет в Москве с участием Владимира Путина, советника по международным делам Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Хотя содержание переговоров официально не раскрывается, известно, что основной темой станут вопросы безопасности и деэскалации российско-украинской войны.

Источники отмечают, что контакты между сторонами рассматриваются как часть более широкой попытки США и РФ наладить диалог и найти компромисс по украинскому вопросу.

Напомним, президент США Дональд Трамп поставил четкий срок для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной — до 8 августа, сообщили представители США в Совете Безопасности ООН в четверг, 31 июля.



