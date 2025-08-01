Спецпосланець Трампа прямує до Москви для зустрічі з Путіним

Спецпредставник президента США Стів Уіткофф із дипломатичною місією вирушив до Ізраїлю, після чого планує візит до Москви для переговорів із Володимиром Путіним.



Інформацію про маршрут підтвердили Білий дім та особисто Дональд Трамп. За словами американського лідера, поїздка Віткоффа до Росії буде присвячена пошуку шляхів урегулювання конфлікту на території України, а також обговоренню можливих нових санкцій проти Москви. Про це повідомила телекомпанія CNN.

У Кремлі підтвердили готовність прийняти спецпосланця. Зустріч відбудеться у Москві за участю Володимира Путіна, радника з міжнародних справ Юрія Ушакова та голови Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. Хоча зміст переговорів офіційно не розкривається, відомо, що основною темою стануть питання безпеки та деескалації російсько-української війни.

Джерела зазначають, що контакти між сторонами розглядаються як частина ширшої спроби США та РФ налагодити діалог та знайти компроміс щодо українського питання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поставив чіткий термін для досягнення мирної угоди між Росією та Україною – до 8 серпня, повідомили представники США у Раді Безпеки ООН у четвер, 31 липня.



