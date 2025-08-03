Зеленский сообщил о договоренности по обмену 1200 военнопленных

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.



Обсуждался переговорный процесс с Россией, в частности, выполнение достигнутых на предыдущих встречах в Стамбуле договоренностей и подготовка к следующему раунду переговоров. Об этом говорится в официальном Telegram-канале президента Украины.

Среди ключевых тем — продолжение обменов военнопленными. По словам главы государства, достигнута предварительная договоренность об обмене 1200 человек, в настоящее время идет работа над согласованием списков.

Также обсуждался вопрос возвращения украинских гражданских лиц. Секретарь СНБО доложил о текущем уровне коммуникации с российской стороной. Продолжается сбор информации по каждому делу.

Напомним, с временно оккупированной территории удалось вернуть 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет.