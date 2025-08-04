В Украине создали реактивный перехватчик «шахедов»

Российские ударные дроны будут сбивать с помощью реактивных перехватчиков, созданных в Украине. Фото: Defender Media

Реактивный беспилотник «Мангуст» создан как многократный перехватчик скоростных целей, в частности, дронов Shahed-136. Об этом изданию Defender Media рассказал исполнительный директор украинской компании-производителя Геннадий Сульдин.

Отмечается, что Mongoose или «Мангуст» – многоразовый беспилотник самолетного типа, оснащенный реактивным движком и системой автоматического донаведения, которые должны обеспечить необходимые качества для успешного перехвата скоростных воздушных целей.

По замыслу разработчиков, он будет подлетать к «шахедам», стрелять дробным зарядом в двигатель или винт вражеского беспилотника, а затем будет продолжать миссию или возвращаться на дозаправку и перезарядку.

По словам разработчиков, «Мангуст» способен развивать скорость около 300-310 км/ч, чего должно хватить для того, чтобы догнать нынешние версии Shahed-136/Герань-2. Максимальная высота полета – 5000 метров, а боевой радиус – около 12 км.

По мнению Сульдина, этого хватит и для будущих итерации этих дронов, хотя уже сейчас известно, что реактивная версия российского беспилотника развивает крейсерскую скорость около 500 км/ч.

«Технари» разработали для своего перехватчика собственную систему донаведения, ориентирующуюся на тепловое излучение цели. Перехватчик способен зрительно фиксировать цель с 800 метров, а система автонаведения включается на расстоянии 150-200 метров.

По словам Сульдина, после захвата цели на такой дистанции участие оператора уже не нужно – дальнейшее сближение и атака проходят автоматически.

Компания не разглашает стоимость перехватчика, но Сульдин утверждает, что при условии перехвата 10-12 «шахедов» их беспилотник будет более экономически эффективным, чем существующие одноразовые дроны-перехватчики.

Геннадий Сульдин сообщил, что «Технари» завершили создание первой эскадрильи дронов-перехватчиков – компания готовится передавать прототипы в зенитно-ракетные бригады.