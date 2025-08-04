В Україні створили реактивний перехоплювач «шахедів»

Російські ударні дрони збиватимуть за допомогою реактивних перехоплювачів, створених в Україні. Фото: Defender Media

Реактивний безпілотник «Мангуст» створений як багаторазовий перехоплювач швидкісних цілей, зокрема дронів Shahed-136. Про це виданню Defender Media розповів виконавчий директор української компанії-виробника Геннадій Сульдін.

Зазначається, що Mongoose або «Мангуст» — багаторазовий безпілотник літакового типу, оснащений реактивним двигуном та системою автоматичного донаведення, які мають забезпечити необхідні якості для успішного перехоплення швидкісних повітряних цілей.

За задумом розробників, він підлітатиме до «шахедів», стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожого безпілотника, а потім продовжуватиме місію або повертатиметься на дозаправку та перезарядку.

За словами розробників, «Мангуст» здатний розвивати швидкість близько 300-310 км/год, чого має вистачити для того, щоб наздогнати нинішні версії Shahed-136/Герань-2. Максимальна висота польоту – 5000 метрів, а бойовий радіус – близько 12 км.

На думку Сульдіна, цього вистачить і для майбутніх ітерацій цих дронів, хоча вже зараз відомо, що реактивна версія російського безпілотника розвиває крейсерську швидкість близько 500 км/год.

«Технарі» розробили для свого перехоплювача власну систему донаведення, що орієнтується на теплове випромінювання цілі. Перехоплювач здатний візуально фіксувати ціль з 800 метрів, а система автонаведення включається з відривом 150-200 метрів.

За словами Сульдіна, після захоплення цілі на такій дистанції участь оператора вже не потрібна – подальше зближення та атака відбуваються автоматично.

Компанія не розголошує вартість перехоплювача, але Сульдін стверджує, що за умови перехоплення 10-12 «шахедів» їхній безпілотник буде більш економічно ефективним, ніж існуючі одноразові дрони-перехоплювачі.

Геннадій Сульдін повідомив, що «Технарі» завершили створення першої ескадрильї реактивних дронів-перехоплювачів – компанія готується передавати прототипи до зенітно-ракетних бригад.