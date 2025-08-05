В Лозовой выросло количество пострадавших из-за российской атаки

После российской атаки в Лозовой Харьковской области выросло количество пострадавших. Фото: ГСЧС в Харьковской области

В результате ночной массированной атаки БпЛА на город Лозовая один человек погиб, еще 10 пострадало. Об этом сегодня утром сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

«Сегодня ночью оккупанты совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками на город Лозовая Харьковской области. Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры. Произошли разрушения зданий и возникли 6 очагов пожаров. Горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий российской атаки привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда.

Ранее сообщалось, что Лозовая в Харьковской области подверглась самому массированному обстрелу с начала полномасштабного вторжения. В результате атаки пострадали люди, повреждена критическая инфраструктура, многоквартирные дома и частный сектор. Временно закрыт железнодорожный вокзал. В расписании движения поездов произошли изменения.