Лозовая подверглась массированному обстрелу: один человек погиб, четверо ранены

Железнодорожный вокзал в Лозовой Харьковской области пострадал из-за атаки войск РФ. Кадр из видео

Лозовая в Харьковской области подверглась самому массированному обстрелу с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский на своем канале в соцсети.

Отмечается, что в результате атаки пострадали люди, повреждена критическая инфраструктура, многоквартирные дома и частный сектор. Временно закрыт железнодорожный вокзал.

«Среди раненых двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности, Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ», — написал начальник ГВА.

Кроме того, в городе происходят изменения в транспортном сообщении.

«Прошу жителей сообщать о повреждениях. Происходят изменения в транспортном сообщении. Временно закрытый железнодорожный вокзал. Это пока вся информация, которую можем предоставить», — написал городской глава.

«Укрзалізниця» сообщила об отмене и изменениях в расписании поездов. В результате атаки погиб один железнодорожник, ещё четверо получили ранения.