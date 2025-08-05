Лозовая подверглась массированному обстрелу: один человек погиб, четверо ранены

Лозовая в Харьковской области подверглась самому массированному обстрелу с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский на своем канале в соцсети.
Отмечается, что в результате атаки пострадали люди, повреждена критическая инфраструктура, многоквартирные дома и частный сектор. Временно закрыт железнодорожный вокзал.
«Среди раненых двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности, Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ», — написал начальник ГВА.
Кроме того, в городе происходят изменения в транспортном сообщении.
«Прошу жителей сообщать о повреждениях. Происходят изменения в транспортном сообщении. Временно закрытый железнодорожный вокзал. Это пока вся информация, которую можем предоставить», — написал городской глава.
«Укрзалізниця» сообщила об отмене и изменениях в расписании поездов. В результате атаки погиб один железнодорожник, ещё четверо получили ранения.
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