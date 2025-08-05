У Лозовій зросла кількість постраждалих через російську атаку

Після російської атаки у Лозовій Харківської області зросла кількість постраждалих. Фото: ДСНС у Харківській області

Внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова одна людина загинула, ще 10 постраждали. Про це сьогодні вранці повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

«Сьогодні вночі окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на місто Лозова Харківської області. Під ударами опинилися об'єкти транспортної інфраструктури. Відбулися руйнування будівель та виникли 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків російської атаки залучено 45 рятувальників, 13 одиниць техніки ДСНС та пожежні потяги.

Раніше повідомлялося, що Лозова в Харківській області зазнала наймасованошого обстрілу з початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджена критична інфраструктура, багатоквартирні будинки та приватний сектор. Тимчасово закрито залізничний вокзал. У розкладі руху поїздів відбулися зміни.