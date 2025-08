Трамп запропонував зустрітися з Путіним вже наступного тижня — NYT

За інформацією The New York Times, яка посилається на два поінформовані джерела, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами, 6 серпня, заявив про намір провести особисту зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним вже «наступного тижня».



Наступним кроком стане тристороння зустріч Трампа з Путіним і Володимиром Зеленським — при цьому, як підкреслює NYT, без участі представників Європи. Один із співрозмовників видання зазначив, що європейські лідери, які раніше намагалися координувати переговори щодо мирного врегулювання між Росією та Україною, «мабуть, прийняли заяву пана Трампа».



The New York Times уточнює: залишається невідомим, чи дали свою згоду на цю ініціативу Володимир Путін та Володимир Зеленський.

При цьому повідомляється, що Зеленський взяв участь у телефонній конференції з Трампом та європейськими лідерами. Після розмови він повідомив, що обговорив із Трампом ситуацію, підтвердивши спільну думку щодо необхідності закінчення війни. При цьому президент України наголосив: завершення має бути «чесним».



У бесіді також взяли участь прем'єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини, генсек НАТО, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.

Нагадаємо, Трамп оголосив про початок шляху до завершення конфлікту після візиту Уіткоффа до Кремля.