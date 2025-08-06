Трамп объявил о начале пути к завершению конфликта после визита Уиткоффа в Кремль

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе по итогам встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, переговоры прошли «чрезвычайно продуктивно».



«Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел очень плодотворную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс!» — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Он добавил, что после переговоров проинформировал об их итогах некоторых европейских союзников. «Все согласны с тем, что эта война должна завершиться, и мы намерены активно работать над этим в ближайшие дни и недели», — отметил американский президент.

Напомним, визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву стал пятым по счету с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.