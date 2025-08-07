Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Краматорской ГВА опровергли информацию о размещении военных в одном из местных медзаведений

07 августа 2025, 18:05

В Краматорской ГВА опровергли информацию о размещении военных в одном из местных медзаведений

Иллюстративное фото Иллюстративное фото

Информация о якобы размещении военных в одном из заведений Областного территориального медицинского объединения в Краматорске не соответствует действительности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городской военной администрации.

Там подчеркнули, что в лечебных учреждениях Краматорска, как городского, так и областного подчинения, размещаются исключительно структурные подразделения сферы здравоохранения. 

«Любая информация о возможном размещении военных подразделений на территории учреждений здравоохранения носит исключительно провокационный характер и не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ГВА добавили, что «врачи и вспомогательный персонал больниц города, области и Медицинских сил Вооруженных сил Украины самоотверженно работают, чтобы ежедневно спасать жизнь пациентов, как гражданских, так и военных».

«Как с правовой, так и с моральной точки зрения, медицинские учреждения в Украине — как и в любой другой стране — не могут быть законными военными целями, несмотря на заранее объявленную россиянами и их адептами неподтвержденную информацию», — подчеркнули в ГВА.

Ранее сегодня, 7 августа, прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на «советника главы ДНР» Климаковского сообщило, что Украина якобы готовит провокацию в родильном доме Краматорска «по аналогии с мариупольским роддомом».

По заявлению Климаковского, «среди тех, кого расселили на первых этажах здания, как военные регулярной армии, так и иностранный контингент». Он добавил, что в здании по-прежнему остаются врачи и пациентки.

Напомним, что удар по мариупольскому роддому 9 марта 2022 года был нанесен российской военной авиацией. В результате погибло 5 человек (в том числе беременная женщина с ребёнком) и как минимум 17 человек получили ранения.

Российский удар по роддому был подтвержден как видеозаписями атаки, так и свидетельством многих очевидцев.

Разрушение больницы российским авиаударом также было подтверждено Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. 13 апреля 2022 года эксперты ОБСЕ пришли к выводу, что российское нападение было умышленным, и признали произошедшее военным преступлением. 29 июня 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило, что авиаудар был нанесен российскими войсками.

