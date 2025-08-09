Добропілля: Влада закликає не зволікати з евакуацією

Добропілля під щоденними атаками: FPV-дрони, авіаудари, порожні вулиці та тиша, що лякає. У місті діє обов'язкова евакуація сімей з дітьми, і все частіше їдуть літні жителі. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

64-річна Людмила Володимирівна давно зібрала речі, але вагалася. Дочка, яка евакуювалася раніше, записала матір до списку на виїзд. Волонтери гуманітарної місії «Проліски» приїхали до її будинку. «У моїй багатоповерхівці на 90 квартир залишилося лише 12 мешканців», — розповідає жінка.

Автобус забирає людей по всьому місту, хтось приходить на пункти збору самостійно. Зазначається, що кожен виїзд — це крок до безпеки. Влада закликає не відкладати рішення.

Телефони гарячої лінії Донецької ОВА: 0-800-500-121, +38073-050-01-21

Для тяжко хворих та людей з інвалідністю: 0-800-332-614, 0-800-888-888

В опублікованому відео історії тих, хто вже зробив цей непростий, але важливий крок.

Нагадаємо, примусову евакуацію сімей із дітьми запровадили ще у 19 населених пунктах Донецької області.