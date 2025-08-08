Принудительную эвакуацию семей с детьми ввели еще в 19 населенных пунктах Донецкой области

На Донетчине снова начали принудительную эвакуацию с детьми. Ее ввели в 19 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из поселка Яровая, сел Брусовка, Волчий Яр, Дериловое, Диброва, Закитное, Каленики, Коровий Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка Лиманской громады», — сообщил он.



Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 109 детей.



Ранее мы писали, что в прифронтовом Родинском Покровской громады Донецкой области остается более 700 людей. В городе продолжается эвакуация местного населения.

