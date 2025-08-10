ЕС: Линия фронта сегодня — отправная точка для мирных переговоров

Европа остается приверженной принципу, согласно которому международные границы не могут изменяться силой. Линия фронта, существующая сегодня, должна стать отправной точкой для будущих мирных переговоров.



Об этом говорится в совместном заявлении, которое сделали лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Еврокомиссии и Европейского совета накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным о путях достижения мира в Украине.

Европейские лидеры подтвердили готовность участвовать в мирном процессе, одновременно сохраняя военную и финансовую помощь Киеву, поддерживая санкции против РФ.



По их мнению, дипломатическое решение должно обеспечить Украине и Европе надежные гарантии безопасности, а также сохранить ее суверенитет и территориальную целостность. Переговоры возможны лишь при прекращении огня или значительном снижении интенсивности боевых действий — и только с участием Украины.

Лидеры вновь подчеркнули, что вторжение России является грубым нарушением международного права, и заявили о единстве в защите интересов Европы и Украины. Они выразили намерение продолжать сотрудничество с США, президентом Зеленским и украинским народом.

Напомним, совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро.