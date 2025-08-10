Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

ЕС: Линия фронта сегодня — отправная точка для мирных переговоров

10 августа 2025, 17:57

Европа остается приверженной принципу, согласно которому международные границы не могут изменяться силой. Линия фронта, существующая сегодня, должна стать отправной точкой для будущих мирных переговоров.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое сделали лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Еврокомиссии и Европейского совета накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным о путях достижения мира в Украине.

Европейские лидеры подтвердили готовность участвовать в мирном процессе, одновременно сохраняя военную и финансовую помощь Киеву, поддерживая санкции против РФ.

По их мнению, дипломатическое решение должно обеспечить Украине и Европе надежные гарантии безопасности, а также сохранить ее суверенитет и территориальную целостность. Переговоры возможны лишь при прекращении огня или значительном снижении интенсивности боевых действий — и только с участием Украины.

Лидеры вновь подчеркнули, что вторжение России является грубым нарушением международного права, и заявили о единстве в защите интересов Европы и Украины. Они выразили намерение продолжать сотрудничество с США, президентом Зеленским и украинским народом.

Напомним, совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро.

