Оккупанты показали видео дистанционного минирования дроном «Герань»

Сброс мин с БПЛА для дистанционного минирования дорог ВСУ.

Сегодня российские военные телеграм-каналы показали видео новой тактики применения дронов «Герань» для работы по наземным движущимся целям.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что российские ударные дроны могут нести противотанковые мины. По данным оккупантов, теперь «Герань» в реальном времени способна дистанционно минировать пути снабжения ВСУ.



На видео видно, как в результате сброса мин одна единица техники уничтожена, а другая, получив повреждения и потери среди пехоты, смогла отойти лишь на небольшое расстояние.



Российские военные утверждают, что система наведения будет доработана, а тактика применения расширена.



Эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов подтвердил факт дистанционного минирования:



«Недавно я говорил, что "Шахед" может нести две мины. Сегодня показали, как это происходит. Не уверен, что видео именно с "Шахеда", но принцип тот же».