Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»

Скидання мін із БПЛА для дистанційного мінування доріг ЗСУ.

Сьогодні російські військові телеграм-канали показали відео нової тактики застосування дронів «Герань» для роботи по наземних рухомих цілях.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російські ударні дрони можуть нести протитанкові міни. За даними окупантів, тепер «Герань» у реальному часі здатна дистанційно мінувати шляхи постачання ЗСУ.



На відео видно, як унаслідок скидання мін одну одиницю техніки знищено, а інша, зазнавши пошкоджень і втрат серед піхоти, змогла відійти лише на невелику відстань.



Російські військові стверджують, що систему наведення буде доопрацьовано, а тактику застосування розширено.



Експерт зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов підтвердив факт дистанційного мінування:



«Нещодавно я говорив, що "Шахед" може нести дві міни. Сьогодні показали як це відбувається. Не впевнений, що відео саме з "Шахеда", але принцип той самий».