На БПЛА «Герань-2» нашли новый люк — вероятно кассетный

На обломках «Герани-2» обнаружен ранее неизвестный люк на носовом обтекателе — возможно, для сброса кассетных элементов.

В сети появились фото ранее неизвестного люка на носовом обтекателе ударного БПЛА «Герань-2». По мнению экспертов, он, вероятно, предназначен для сброса кассетных элементов — учитывая его расположение снизу и сбоку. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Полковник ГШ».



Он отметил, что крепление люка к фюзеляжу напоминает велкро (липучку), а не жёсткую фиксацию болтами или защёлками. Это может указывать на то, что люк предназначен для доступа к электронике, батареям или боеприпасу. Принцип его раскрытия пока неизвестен, поскольку целый экземпляр такой конструкции ещё не попадался.



Ранее в одном из российских дронов обнаружили техдокументацию с предприятия в ОЭЗ «Алабуга», что подтверждает спешку, слабый контроль и халатность при производстве БПЛА.



Также в ночь на 13 июля Славянск подвергся атаке со стороны российских сил — около полуночи город был обстрелян дронами-камикадзе «Герань-2».

Напомним, ранее 12 июля, во время массированной атаки на запад Украины, в Черновцах зафиксировали удар ракеты с кассетной боевой частью.

Момент удару по Чернівцях ракетою з касетною бойовою частиною.



Не військові об'єкти, а будинки мирних жителів.



Акти тероризму не зупиняються ні на мить.https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/k6Ra6whnQi — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 12, 2025



Кроме того, следует напомнить, что уже появились фотодоказательства наличия ударного БПЛА «Герань-2» в арсенале вооружённых сил Республики Беларусь.