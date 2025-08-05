Ударні дрони армії РФ тепер можуть нести протитанкові міни — Флеш

Росіяни стали оснащувати ударні безпілотники протитанковими мінами. Фото: DroneBomber/Телеграм

Російські окупанти модернізували «Шахеди», забезпечивши їх касетами із протитанковими мінами ПТМ-3. Такі дрони 4 липня були зафіксовані одразу у деяких регіонах.

Касет дві, і вони розташовані під крилами БПЛА. Про це повідомив український спеціаліст у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, і для військових, і для цивільних це нова проблема.

«Ця міна має магнітний детонатор і реагує на техніку поряд. Поки що задум супротивника не зрозумілий, що вони хочуть оминути і навіщо. Може це теракти на дорогах загального користування, а може спроба атакувати наше сільське господарство», — написав він.

Військовий попросив усіх звертати увагу на подібні предмети та при виявленні не під'їжджати до них машинами.

Він також розмістив фотографію та малюнок боєприпасу. Перша демонструє, як виглядає касета, а на малюнку зображено її структуру та складові.

У свою чергу телеграм-канал DronBomber опублікував фото «Шахеда» з підвішеними до нього боєприпасами та власне міни.

За інформацією ресурсу, такі були помічені на території Сумської та Чернігівської областей на БПЛА, які заходили на кордоні.

Раніше повідомлялося, що в Україні створили реактивний перехоплювач російських ударних безпілотників типу «шахед».