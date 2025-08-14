ВСУ продвинулись в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях – ISW

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 12 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к юго-востоку от села Редкодуб.



Силы обороны Украины также недавно продвинулись в Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в центре города Волчанск.



Кроме того, украинская армия недавно продвинулась в Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в южной части поселка Степногорск.



По данным оперативно-стратегической группировки войск «Днепр», за минувшие сутки ВСУ отбили все атаки оккупантов вблизи Редкодуба и в Волчанске.

Напомним, что в Степногорске ВСУ зачистили от российских войск южные окраины.