ВСУ зачистили от российских войск окраины Степногорска в Запорожской области

Российская пехота на окраинах Степногорска. Фото: кадр из видео

210-й штурмовой полк ВСУ совместно со смежными подразделениями зачистили южные окраины поселка Степногорск Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, Силы обороны Украины наконец-то зачистили Степногорск от групп ВС РФ, которые проникли на южные окраины и пытались закрепиться.



«Благодаря качественной работе 210-го ОШП и смежных подразделений удалось выбить остатки противника и сконцентрироваться на закреплении и восстановлении позиций», – рассказали в DeepState.



В 210-м полке сообщили, что оккупанты малыми группами пытались проникнуть и накопиться в застройке, но были вовремя обнаружены и уничтожены.



«Важно, что благодаря безупречному планированию наш 1-й штурмовой батальон выполнил миссию без потерь со стороны личного состава», – отметили военные.

Напомним, что ВСУ новым украинским беспилотником поразили место дислокации армии РФ в оккупированном городе Бахмут на Донетчине.