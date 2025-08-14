ЗСУ просунулися у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях – ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.
Геолокаційні кадри, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на південний схід від села Рідкодуб.
Сили оборони України також нещодавно просунулися у Харківській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у центрі міста Вовчанськ.
Крім того, українська армія нещодавно просунулася у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у південній частині селища Степногірськ.
За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро», минулої доби ЗСУ відбили всі атаки окупантів поблизу Рідкодуба та у Вовчанську.
Нагадаємо, що у Степногірську ЗСУ зачистили від російських військ південні околиці.