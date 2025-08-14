В «Азове» рассказали о потерях россиян за последние дни под Покровском

Иллюстративное фото

В Донецкой области продолжаются сложные бои: несколько дней назад сюда перебросили бойцов подразделения «Азов» Национальной гвардии Украины, которые заняли определенную полосу обороны на Покровском направлении. Военные отчитались о потерях россиян за последние двое суток на этом направлении, где обстановка остается напряженной и динамичной.

За последние двое суток бойцы ликвидировали 151 российского оккупанта и ранили еще более 70 военных ВС РФ. О потерях россиян под Покровском рассказали в телеграм-канале 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов».

«В результате боев за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидировано 151 оккупанта. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период взято в плен 8 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Россияне имели такие потери в ходе проведения действий бойцами 1-го корпуса НГУ «Азов», смежных и подчиненных подразделений.

Напомним, ранее в пресс-службе 1-го корпуса НГУ «Азов» сообщали, что бойцы заняли определенную полосу обороны на Покровском направлении в Донецкой области.