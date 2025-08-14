В «Азові» розповіли про втрати росіян за останні дні під Покровськом

Ілюстративне фото

На Донеччині тривають складні бої: кілька днів тому сюди перекинули бійців підрозділу «Азов» Національної гвардії України, які зайняли певну смугу оборони на Покровському напрямку. Військові відзвітували про втрати росіян за останні дві доби на цьому напрямку, де ситуація залишається напруженою і динамічною.

За останні дві доби бійці ліквідували 151 російського окупанта та поранили ще понад 70 військових ЗС РФ. Про втрати росіян під Покровськом розповіли у телеграм-каналі 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».

«В результаті боїв за останні дві доби у смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупант. Поранено понад 70 загарбників. Також за цей період взято в полон 8 російських військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.

Росіяни мали такі втрати під час проведення дій бійцями 1-го корпусу НГУ «Азов», суміжних та підлеглих підрозділів.

Нагадаємо, раніше у пресслужбі 1-го корпусу НГУ «Азов» повідомляли, що бійці зайняли певну смугу оборони на Покровському напрямку на Донеччині.