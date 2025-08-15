В российской Сызрани дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод

Ночью 15 августа дроны массированно атаковали Самарскую область России, где под ударом в частности оказался город Сызрань. Там в результате атаки вспыхнули пожары на территории нефтеперерабатывающего завода, который считается одним из крупнейших в системе компании «Роснефть».
Сызранский НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую и Пензенскую области России, а также частично центральные регионы страны. Об атаке беспилотников по территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода рассказал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.
Также об обстреле Сызранского НПЗ сообщил мониторинговый канал Exilenova+.
«Сызрань, Самарская область, "прилет" по Самарскому НПЗ», — говорится в сообщении.
В сети также обнародовали кадры последствий атаки. На них видно, как полыхают пожары на нескольких локациях.
Официального подтверждения поражения Сызранского НПЗ на момент публикации не поступало. Другие последствия атаки дронов устанавливаются.
