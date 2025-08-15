У російській Сизрані дрони атакували нафтопереробний завод

Безпілотники атакували нафтопереробний завод у російській Сизрані. Фото з місцевих пабліків

Вночі 15 серпня дрони масовано атакували Самарську область Росії, де під ударом зокрема опинилося місто Сизрань. Там внаслідок атаки спалахнули пожежі на території нафтопереробного заводу, який вважається одним із найбільших у системі компанії «Роснефть».

Сизранський НПЗ забезпечує паливом Самарську, Саратовську та Пензенську області Росії, а також частково центральні регіони країни. Про атаку безпілотників по території Сизранського нафтопереробного заводу розповів голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Також про обстріл Сизранського НПЗ повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

«Сизрань, Самарська область, "приліт" по Самарському НПЗ», — йдеться в повідомленні.

У мережі також оприлюднили кадри наслідків атаки. На них видно, як відбуваються пожежі на кількох локаціях.

Офіційного підтвердження ураження Сизранського НПЗ на момент публікації не надходило. Інші наслідки атаки дронів встановлюються.