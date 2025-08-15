Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Из-за обстрела Константиновки часть жителей осталась без света

15 августа 2025, 21:27

В пятницу, 15 августа, российские оккупанты совершили очередной обстрел города Константиновка из ствольной артиллерии. В результате атаки повреждена линия электропередач. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. В результате вражеского удара повреждена линия электропередач», — отметил он.

По словам Горбунова, часть жителей города осталась без электроснабжения.

Ранее мы писали, что российская армия днем 15 августа ударила по Днепровскому района баллистикой. В результате удара один мужчина погиб, еще один пострадал. 

