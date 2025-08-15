Из-за обстрела Константиновки часть жителей осталась без света

В пятницу, 15 августа, российские оккупанты совершили очередной обстрел города Константиновка из ствольной артиллерии. В результате атаки повреждена линия электропередач. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«По предварительной информации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. В результате вражеского удара повреждена линия электропередач», — отметил он.



По словам Горбунова, часть жителей города осталась без электроснабжения.



Ранее мы писали, что российская армия днем 15 августа ударила по Днепровскому района баллистикой. В результате удара один мужчина погиб, еще один пострадал.

