Поселки Райское и Новогригорьевка Дружковской громады подверглись российскому обстрелу

Ночью российские оккупационные войска обстреляли поселки Райское и Новогригорьевка Дружковской громады Краматорского района Донецкой области.
По сообщению областной военной администрации, в Райском повреждены шесть домов и административное здание.
Как передает сегодня телеграм-канал «Дружковка Инфо», под удар в Райском снова попал местный клуб. Здание серьезно повреждено.
Также под ударом россиян ночью оказался поселок Новогригорьевка.
Канал «Дружковка Инфо» опубликовал фото и видео последствий российских обстрелов в Райском и Новогригорьевке.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях