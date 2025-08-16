Поселки Райское и Новогригорьевка Дружковской громады подверглись российскому обстрелу

Россияне снова ударили по клубу в поселке Райское Дружковской громады Краматорского района. Фото: Дружковка Инфо

Ночью российские оккупационные войска обстреляли поселки Райское и Новогригорьевка Дружковской громады Краматорского района Донецкой области.

По сообщению областной военной администрации, в Райском повреждены шесть домов и административное здание.

Как передает сегодня телеграм-канал «Дружковка Инфо», под удар в Райском снова попал местный клуб. Здание серьезно повреждено.

Также под ударом россиян ночью оказался поселок Новогригорьевка.

Канал «Дружковка Инфо» опубликовал фото и видео последствий российских обстрелов в Райском и Новогригорьевке.